زاهي حواس: مرتضى منصور زعل مني لما قلت إن الفراعنة أهلاوية

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، عن سعادته بالمستوى الحالي للنادي الأهلي، والجهود التي يبذلها المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والتي أسفرت عن تتويج النادي بـ5 بطولات في الموسم الأخير.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه يتمنى خروج الزمالك من كبوته الحالية، مؤكدا أن الكرة المصرية لن تكون ممتعة لو كان الزمالك أو الأهلي ضعيفًا.

وذكر أن المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لم يعجب بقوله إن الفراعنة ينتمون لـ«الأهلي»، معقبًا: «زعل مني لما قلت إن الفراعنة أهلاوية، فقلت إن الزملكاوية هما اللي بنوا الهرم الأكبر».

وأوضح أنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية تزامنًا مع مباراة نهائي كأس إفريقيا، وشاهد المباراة على الهاتف المحمول ويده ترتعش، مضيفا أن هدف اللاعب محمد عبدالمنعم، كان أسعد لحظة في حياته.

وأعرب عن أمنياته في موافقة اتحاد الكرة على انضمام من وصفهم بـ«أهم 4 لاعبين في الأهلي» إلى الفريق، خلال مواجهته في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتطرق بالحديث إلى أداء الحكام، قائلًا: «ساعات بقول مش ممكن حكم يزور، ممكن نُعذر الحكام لأن عليهم ضغط كبير جدًا، وأتمنى تكون لدينا قرارات صارمة على الأهلي والزمالك وكل الأندية؛ لأنها الحاجة الوحيدة التي تنهض بالكرة في مصر».

وتمنى عودة الجمهور مرة أخرى إلى الاستاد، لكن مع تفتيش الحاضرين تفتيشًا دقيقًا وتطبيق العقاب الصارم على أي شخص يخطئ.

وبشأن المكان الذي يحب متابعة مباريات الأهلي فيه، قال: «أتابعها مع شلة الفرسان، لكن ساعات أتمنى أهرب عشان أقفل على نفسي أوضة وأشوف الأهلي لوحدي، قبل الفرسان كنت بشوف الماتشات على القهوة وأنا وزير، ولما الأهلي يجيب جون متسمعش غير صوتي أنا».