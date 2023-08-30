العراق يعلن إطلاق أول مشروع لتحلية مياه البحر في مدينة البصرة

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، إطلاق أول مشروع لتحلية مياه البحر واستخدامها للشرب في محافظة البصرة جنوب البلاد، للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، في بيان اليوم، إنها باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23425) لسنة 2023، والمتضمن نقل جميع الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية والمخططات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع تحلية مياه البحر في الفاو لصالح ممثلي محافظة البصرة لغرض المباشرة بأعمال تنفيذ المشروع، وبحضور ممثلين من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ويعاني العراق، من شح في موارده المائية إثر تراجع إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات من تركيا دولة المنبع ما جعل المياه الواصلة إلى البصرة، التي تعد دلتا النهرين إلى الخليج، على درجة عالية من الملوحة والتلوث ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

ونقل البيان، عن عمار الجبوري مدير عام المديرية العامة للماء، أن مشروع تحلية مياه البحر في الفاو يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية لتصفية وتحلية المياه في العراق، حيث تبلغ الطاقة التصميمية له مليون لتر مكعب يوميا.

وأضاف: "يوفر المشروع المياه الصالحة للشرب للمناطق المستهدفة ميناء الفاو الكبير، وشمال وجنوب مركز مدينة البصرة، وشرق وغرب أبي الخصيب، وشط العرب، والنشوة، والدير، والفاو، والزبير والذي يتفرع إلى مناطق خور الزبير وصفوان وأم قصر.

وأكد الجبوري، أن المشروع سيقضي على شح الماء في هذه المناطق، مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني لمحافظة البصرة لغاية عام 2060.

وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية، إلى أن الاحتياطات المتوفرة في الخزانات تتراوح بين 7-7.5 مليار متر كمعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية.

وذكرت الوزارة، في البيان أن المشروع وخلال الفترة السابقة قد تم إدراجه في وزارة التخطيط من قبل المديرية العامة للماء ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، وقامت المديرية باستكمال جميع الإجراءات اللازمة للمباشرة فيه بضمنها تهيئة مواقع العمل واستملاكها واختيار مسارات الخطوط الناقلة بطول 357 كيلومترا.