تمكنت قوات الأمن السعودية، من ضبط أكثر من 4ر3 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في منطقة الرياض في شحنة مُعدّة لقص الحديد.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، اليوم الأربعاء بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3426000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض".

وأشار الحازمي، إلى "القبض على مروجيها، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية"، مضيفا أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".