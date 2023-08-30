محافظ دمياط تلتقي رئيس الجامعة لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولي، القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط، واستهلت اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة، وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين.

وشددت على أن جامعة دمياط، صرح علمي ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع، ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور حمدان المتولي، استعداد الجامعة، للتعاون مع المحافظة بما يساهم في دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط.