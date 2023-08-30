 انهيار أرضي يجبر 100 شخص على الفرار من منازلهم في جنوب سويسرا - بوابة الشروق
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انهيار أرضي يجبر 100 شخص على الفرار من منازلهم في جنوب سويسرا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 4:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 4:14 ص

 يتوقع أن يضطر نحو 100 شخص إلى مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة بعد انهيار أرضي في سويسرا وقع يوم الثلاثاء.

وطمرت الكتل الأرضية أو دمرت عدة منازل في شفاندن في كانتون جلاروس، بحسب شرطة الكانتون. ولم يصب أحد بأذى.

وكانت كميات كبيرة من الصخور والأحجار السائبة قد انزلقت بالفعل في المنطقة قبل أسبوع. ومنذ ذلك الحين ، كانت المنطقة مغلقة. والآن تم توسيع دائرة نصف قطر الخطر، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس دي إيه".

والمنطقة مشبعة بالكامل بجريان مياه الأمطار حيث هطلت كميات قياسية من الأمطار في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية.


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