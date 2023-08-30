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الصين تصدر قواعد جديدة لتنظيم البيانات بهدف حماية الأمن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:31 ص

أصدرت السلطات الصينية، قواعد جديدة لتنظيم خدمات البيانات المقدمة من وسطاء الأموال، لتحكم بهذا قبضتها على الأمن في القطاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت مذكرة مشتركة أصدرتها السلطات بما في ذلك الإدارة الوطنية للتنظيم المالي وبنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، بأنه مطلوب من وسطاء المال حاليا تحسين الضمانات مثل تعزيز قدرتهم على السيطرة على المخاطر وتحسين أمن البيانات.

ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتنظيم المالي، فإن القواعد الجديدة تهدف إلى تطبيق المزيد من شفافية المعلومات وتحسين المنافسة العادلة.

تأتي القواعد عقب إيقاف مفاجئ لبيانات أسعار السندات في مارس، وهو ما أجبر الآلاف من عملاء الشركات على البحث عن تسعير في أماكن أخرى.


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