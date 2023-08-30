السياحة والآثار: قرار ترميم مئذنة قوصون جاء متأخرًا 50 عامًا

قال الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إن مئذنة قوصون تعد واحدة من أهم المآذن التاريخية في مصر حاليا، إذ ترجع إلى عصر دولة المماليك البحرية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية تعد الجهة المنوط بها مسئولية القرارات الصادرة بشأن سلامة الآثار الإسلامية، موضحا أن قرار ترميم المئذنة جاء متأخرًا 50 عامًا.

ونوه إلى تعرض المعالم الأثرية على مر العصور إلى عوامل التعرية والظروف المناخية والأفعال البشرية الخاطئة، لا سيما تلك الواقعة داخل الحيز السكني، لافتا إلى استهداف عملية الترميم معالجة الشروخ الرأسية بالمئذنة وعلاجها.

وأشار إلى إجراء اللجنة دراسات علمية وهندسية على التربة والعمارة لإعادة الترميم المئذنة في أقرب وقت، معقبا: «قريبا سنرى مئذنة الأمير قوصون الساقي، مع جامع المسيح باشا، والسلطان قنصوة الغوري، والتربة السلطانية، بمنطقة مقابر سيدي جلال السيوطي في أبهى صورها».