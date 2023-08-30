 بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا في ثاني وديات معسكر تركيا - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟



النتـائـج تصويت

بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا في ثاني وديات معسكر تركيا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:04 ص

يخوض فريق نادي بيراميدز ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادي فارساك أنطاليا التركي مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركي في الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك