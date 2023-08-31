زاهي حواس: مستمرون في حملتنا الخاصة بالمطالبة بعودة أي أثر مصري مسروق

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن مصر نجحت في إعادة 6 آلاف قطعة أثرية، مشيدًا بجهود وزير الآثار السابق خالد العناني، في استعادة عدد من القطع على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن وزير السياحة والآثار الحالي الدكتور أحمد عيسى، يواصل تلك الجهود لاستعادة المزيد من القطع.

واستشهد بالجهود المصرية في إعادة التابوت الذهبي من متحف متروبوليتان الأمريكي، لافتًا إلى أن «الإدارة القانونية والنائب العام في نيويورك هم من كشفوا الجريمة».

وذكر أن تعاون النائب العام المصري مع نظيره الأمريكي، ساهم في عودة التابوت إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا استمراره في الحملة الخاصة بالمطالبة بعودة أي أثر مسروق.

وتابع: «صالات العرض التي تشتري الآثار المسروقة ترفض منح المعلومات بشأن تلك القطع، مستندة إلى القانون البريطاني الذي تمنحها تلك الصلاحية»، قائلًا إن «هناك مجموعة ضخمة من الآثار المصرية المسروقة تم شراؤها عن طريق بعض الأثرياء العرب».

وناشد كل المتابعين من المصريين توقيع الوثيقة الخاصة باستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني، والقبة السماوية من متحف اللوفر.