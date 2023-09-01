وزير الخارجية الأسبق: لقاء الرئيس السيسي مع الوفد الأمريكي يضع الأمور في نصابها

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، مهم جدًا على المستويات كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوفد يعقد تلك اللقاءات بشكل سنوي، مع الدول المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن الوفد له تأثير كبير على سياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول كافة، قائلًا إن «اللقاء مع الرئيس السيسي، يضع الأمور في نصابها ويؤدي إلى توضيح الأمور، بما ينعكس فيما بعد على سلوك الوفد وأعضاء مجلس الشيوخ؛ الذين يرون في أنفسهم أنهم يستطيعون تسيير السياسة الخارجية الأمريكية».

ولفت إلى أن الزيارة المهمة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتواجده مع الرئيس السيسي، يضيف إسهامًا جيدًا بالنسبة لمستقبل العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.

وأكد حرص مصر في سياستها الخارجية، على تحقيق التوازن الدقيق مع القوى الكبرى والتجمعات السياسية الاقتصادية في كل أنحاء العالم، قائلًا إن مصر أدارت شئونها الخارجية بصورة ناجحة.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته السياسة الخارجية المصرية منذ اندلاع أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مستشهدًا بدعوة مصر من أجل الانضمام إلى تجمع «بريكس»، وإجراء المناورات العسكرية مع الدول العظمى كمناورات «النجم الساطع»، ودور القاهرة البارز في حل القضايا الإقليمية سواء في الشرق أو الغرب.

وأكمل: «أرى بأن لقاء الرئيس السيسي اليوم، مع الوفد الأمريكي رفيع المستوى، من الجلسات المهمة جدًا التي تضع خطوطًا واضحة لمستقبل العلاقة المصرية الأمريكية التي نهتم بها، ولا يمكن تجاهلها على أي مستوى».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور ليندساي جراهام، عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.