الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المجلس العسكري بالنيجر

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض العقوبات نفسها على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر قبل عدة أسابيع.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا "سنسير على نفس النهج وسنحاول تنفيذ نفس العقوبات التي فرضوها"، وفقا لوكالة رويترز.

على صعيد آخر، حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم من عدم استقرار في المنطقة، حال التأكد من حدوث انقلاب عسكري في الجابون.

وقال بوريل، في تصريحات للصحفيين، إن "الأنباء ما زالت متضاربه حول حدوث انقلاب عسكري في الجابون، ولكن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا"، مضيفا أن وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين اليوم وغدا سيناقشون الوضع في الجابون.