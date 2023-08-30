مصطفى حجاج: أنا بتاع مصر والناس الطيبين

قال الفنان مصطفى حجاج إن التمثيل مع الغناء خطوة مهمة بالنسبة إليه، ولكنه يحب أن يقدم شيء يحبه الناس منه، متابعًا: "أنا بتاع مصر وبتاع الناس الطيبين".

تابع "حجاج" خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، الثلاثاء، أن لقبه كمطرب شعبي شرف كبير له، مشيدًا بالنقلة النوعية للقنوات المصرية وتغطية الحفلات والمهرجانات الغنائية والفنية، خاصةً نقل قناة "الحياة" لمهرجان القلعة.

أضاف مصطفى حجاج أنه يسعى لتقديم اللون الذي يحبه الناس، ويسعى لتقديم أعمال مختلفة ولها بصمة، متابعًا أن الدراما في الغناء هي حياته وكذلك "الكآبة".

تحدث عن مشاركته في مهرجان القلعة، وقال إنه مرتبك بسبب انتظاره ردود الأفعال حول ما قدمه، حيث يرى أن الموضوع ليس سهلًا ويجب أن يصدقه المستمعين فيما يغنيه.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وعلى مدار أسبوعين تذيع القناة حفلات لمجموعة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.