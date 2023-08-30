أظهرت بيانات ملاحية، اطلعت عليها «الشروق»، توقف حركة الملاحة الجوية في الجابون، عقب إعلان مجموعة من العسكريين السيطرة على السلطة.



وبيّنت لقطات موقع «فلايت رادار» لتتبع حركة الطائرات، المجال الجوي الجابوني وهو خاوٍ تماما من الحركة.



ووقت كتابة هذه السطور (14.10 بتوقيت القاهرة)، كانت أقرب طائرة للأجواء الجابوني هي طائرة إماراتية كانت فوق أجواء في رحلتها من دبي إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.





وفي التوقيت نفسه، شوهدت طائرة سنغالية وهي تدخل الأجواء الجابونية، وعند الساعة 14.19 ظهرا (بتوقيت القاهرة) دخلت بالفعل البلد المضطرب سياسيا.







وأعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني، في وقت سابق اليوم، استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.



وظهر اليوم، تحدثت وسائل إعلام عن اعتقال العسكريين الجابونيين الذين سيطروا على السلطة، ابن الرئيس المنتخب لولاية ثالثة علي بونجو، وثلاثة مستشارين له ومدير مكتبه.