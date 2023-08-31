محافظ القليوبية يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية للعرائس بمدرسة الشبان العالمية ببنها

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لـ15 عروس مقدمة من مجموعة العربي، وبالتنسيق مع التحالف الوطني التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي، ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وشملت تلك الأجهزة على (ثلاجة وغسالة) لكل عروس من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنياً لهنَّ زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق في حياتهنَّ المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، مُشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة، والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

ووجه المحافظ، الشكر لمجموعة العربي برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة، ولكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً على المصريين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط .

وتفقد المحافظ، على هامش الاحتفالية، حفل كرنفال الأطفال بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك احتفالا بعيد القليوبية للقومي، حيث تم إقامة ألعاب للأطفال بحديقة مدرسة الشبان العالمية لكي يستمتع الأطفال بقضاء يوم مبهج في ظل احتفالات القليوبية.

جاء ذلك بحضور صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، محمود نصر مدير العلاقات الخارجية بمجموعة العربي، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.