رئيسة تنزانيا تجري تعديلات وزارية على حكومتها

أجرت الرئيسة التنزانية سامية صلوحي حسن، تعديلات وزارية على حكومتها، وشملت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء، الذي كانت تشغله الرئيسة مع وزير التعدين السابق، دوتو بيتيكو.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، للأنباء اليوم الأربعاء، أنه بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، سيترأس دوتو بيتيكو وزارة الطاقة، وسيأتي بدلا منه أنتوني مافوندي في وزارة التعدين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب السكرتير الأول.

وقامت الرئيسة التنزانية، بتعيين جانيواري ماكامبا وزيرا للخارجية، وأنجيلا كيروكي رئيسة لوزارة الموارد الطبيعية والسياحة.

وتعهدت رئيسة البلاد، بتطبيق إصلاحات لتحسين تقديم الخدمات في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، والتي تشتهر بإنتاج الذهب والغاز الطبيعي.