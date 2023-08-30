قلق أمريكي من محادثات كوريا الشمالية مع روسيا

قالت وزارة الدفاع اليابانية والجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت "ما قد يكون صاروخاً باليستياً".

ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منفصل قاذفات قنابل من طراز B-1B لإجراء تدريبات مشتركة بين واشنطن وسول، وفقا لوكالة رويترز.

وتستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاختتام 11 يوما من التدريبات العسكرية المشتركة، وهو ما نددت به جارتها الشمالية.

من جهة أخرى، أعرب جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة من التقدم الذي تحرزه مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية، وفقا لرويترز.

وأشار كيربي إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سافر في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية، لمحاولة إقناع بيونج يانج ببيع ذخيرة مدفعية لموسكو.