محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوية الفنية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري)، والتعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول بالمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة محافظة الشرقية، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136 ألفًا و838 طالبًا وطالبة، حضر منهم 135 ألفًا و706 طلاب وطالبات، ونجح منهم 116 ألفًا و583 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91%.