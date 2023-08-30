قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، إن صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر سبتمبر، يبدأ يوم الجمعة المقبل، مؤكدًا أن منافذ التموين تعمل من التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجيزة تضم 2500 تاجر تمويني، مشيرًا إلى أن المحافظة بها نحو 2 مليون بطاقة تموينية.

وذكر أن الزيت والسكر من أهم السلع الاستراتيجية الموجودة على بطاقة التموين، منوهًا أن سعر تلك السلع في التموين «استرشادي».

ولفت إلى أن المواطن يحصل على تلك السلع مجانًا بالدعم المتاح له على البطاقة بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد، نافيًا وجود أرز بسعر 12.60 جنيه على بطاقة التموين هذا الشهر.

وأشار إلى إتاحة كيلو الأرز بالسعر الحر 22 جنيهًا، معقبًا: «نحن سوق حر ومفتوح، بعض التجار استغلوا الوضع العام الماضي، وسعر الكيلو ارتفع إلى 35 جنيهًا، ما دفع الحكومة لاستيراد كميات من الخارج حتى وصل السعر إلى 20 جنيهًا».

وعن قول «موسى» إن الأرز كان متاحًا بسعر 12.60 في السابق، عقب: «يا فندم ده تنظيم شغل، إيه المشكلة إني أخرته شهر عشان أضبط أموري شوية؟ الأرز موجود بـ22 جنيها على البطاقة، وسنطرحه بالسعر القديم الشهر المقبل إن شاء الله بدون مقاطعة».

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر اعتبارا من الجمعة أول الشهر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.