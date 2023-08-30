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اختتم فريق المنيا مواليد 2007 لكرة القدم معسكره بالقاهرة، بعد أن خاض 4 وديات، وتمكن من بالفوز في مباراتين والتعادل والخسارة بمباراتين آخرتين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز.

وخاض فريق المنيا خلال فعاليات المعسكر أولى مبارياته أمام وادي دجلة، وتمكن خلالها المنيا من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (3-2)، وواجه في اليوم التالي نادي الزمالك، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة (3-2).

كما تعادل فريق المنيا مع فريق أسوان في ثالث الوديات بهدف لكل فريق، واختتم المعسكر بخسارة تلقاها في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1).

ومن المقرر، خوض فريق المنيا منافسات الدوري الممتاز الخميس القادم الموافق 7 سبتمبر، بمواجهة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرية.

رافق الفريق خلال المنافسات كل من شادي عادل عضو مجلس الإدارة ومشرف قطاع الناشئين، والكابتن طه حسن المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.