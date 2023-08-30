حزب الشعب الباكستاني يحث لجنة الانتخابات على إجراء الانتخابات العامة خلال 90 يوما

حث حزب "الشعب الباكستاني" أمس الثلاثاء لجنة الانتخابات على إجراء الانتخابات العامة، في غضون 90 يوما والإعلان عن موعدها وجدولها على الفور وتعهدت الهيئة الانتخابية بدراسة الطلب.

جاء وعد لجنة الانتخابات خلال اجتماع تشاوري بين اللجنة ووفد من الحزب، عقد في إسلام آباد، كجزء من ممارسة تشاورية مستمرة، لهيئة الانتخابات مع مختلف الأحزاب السياسية، بشأن خارطة طريق للانتخابات على مستوى البلاد، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.

ولم يستبعد مسؤول بارز بعد الاجتماع، إمكانية إعلان لجنة الانتخابات عن جدول الانتخابات، قبل وقت طويل من الانتهاء من ترسيم الدوائر الانتخابية، الذي لم يبدأ بعد.

وأكد المسئول "لقد قدمت اللجنة تأكيدا بالفعل لوفد حزب الشعب الباكستاني بدراسة مقترحاته قريبا بشأن جدول الانتخابات وإمكانية الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة".