مؤلف دراما سوتس الأمريكية: العائلة المالكة كانت تبدي رأيها أحيانا في العمل الذي تشارك فيه ميجان ماركل

قال مؤلف الدراما القانونية الأمريكية "سوتس"، إن العائلة المالكة "كانت تبدي رأيها" أحيانا في أجزاء من المسلسل الذي كانت تشارك فيه دوقة ساسكس، الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء.

ويتذكر آرون كورش أنه في ذات مرة، تم منع الشخصية التي كانت تجسدها ميجان من قول كلمة كانت مكتوبة في النص، وهي "بوبي كوك" (وتعني كلام فارغ باللغة الإنجليزية العامية)، بحسب ما يزعم.

وجسدت الدوقة في المسلسل دور، راتشيل زين، المساعدة القانونية، وتم عرضه لأول مرة في عام 2011، ولسبعة مواسم.

واستمرت في المشاركة في العمل بعد لقائها بدوق ساسكس في عام 2016.

وفي حديثه إلى صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية بشأن عودة شعبية المسلسل، قال كورش إن هناك "بعض الأمور التي كنا نرغب في القيام بها، دون أن نتمكن من القيام بها" مع شخصية ميجان (42 عاما)، وأن الأمر كان "مزعجا بعض الشيء".

جدير بالذكر أن ميجان تركت المسلسل في عام 2017، بعد أن شاركت في سبعة مواسم منه.