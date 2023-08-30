قال المخرج عمر عبدالعزيز، إن «الكوميديا غير قائمة فقط على الممثل»، مشيرًا إلى أنها تعتمد على جيش يضم المؤلف والمخرج والمصور وغيرهم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الفنان ماجد الكدواني «مشروع كوميديان كبير جدا»، لافتًا إلى أن نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن «توتا»، يلفتون نظره جدًا.

وأشار إلى إعجابه كذلك بالفنانين شيكو وهشام ماجد، معقبًا: «عندنا ممثلين كويسين لكن نستخدمهم صح، علي ربيع لو اتحط في مكان صح يبقى كويس جدا، هو مضحكاتي»، بحسب تعبيره.

ووصف الفنان محمد سعد بأنه «ممثل عظيم جدًا، ولكن للأسف يصر على البقاء في قالب واحد»، مضيفًا: «سعد ممثل كبير جدًا، إنما مش عاوز يخرج من النمط اللي حط روحه فيه وهو شخصية اللمبي».

وشدد على أهمية تطوير الممثل لقدراته، والعمل مع أناس جدد وطاقم عمل مختلف كل فترة، مستشهدًا بإخراج «سعد» لقدارته التمثيلية الكامنة، عندما تعاون مع المخرج شريف عرفة في فيلم «الكنز».

وذكر أن «الفنان محمد رمضان ممثل جيد جدًا، لكنه يختار موضوعات لا تصلح للدراما التليفزيونية، وخاصة في الموسم الرمضاني»، مختتمًا: «مش هفضل طول عمري بضرب والفتوة والبنات بتحبني، هذا النمط لابد أن يتغير».