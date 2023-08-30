وزيرة الثقافة: تذكرة دخول القلعة تشمل حضور حفلات المهرجان المجانية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مهرجان القلعة في نسخته الـ 31؛ يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية نحو الارتقاء بالذوق الفني، من خلال إقامة مجموعة من المهرجانات والاحتفاليات الفنية على مدار موسم الإجازات الصيفية، والتي بدأت بافتتاح قصر ثقافة العريش مرورًا بمهرجان العلمين وختامًا بمهرجان القلعة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، أن النسخته الـ 31 هذا العام تشهد زخما كبيرا غير متوقع، لافتة إلى بث الحفلات عبر قناة الحياة على الهواء مباشرة؛ من أجل إيصال الخدمة الفنية إلى أكبر عدد من الجماهير في المنازل.

وأشارت إلى مساهمة وزارة السياحة في دعم إقامة المهرجان من خلال الرعاية وتوفير المكان، لافتة إلى حرص الوزارة على تقديم خدمة فنية ثقافية تراعي جميع المستويات الاجتماعية، معقبة: «بالنسبة إلى موضوع التذاكر، ثمن التذكرة 60 جنيها، في الحقيقة هو ثمن تذكرة دخول منطقة القلعة بدون أي حفلات، وبالتالي الحفلات تقدم بشكل مجاني».

وأوضحت أن المهرجانات الفنية وسيلة للجذب السياحي والترويج للسياحة، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير الأنشطة الفنية المسرحية خلال فصل الشتاء على مسارح الدولة أو من خلال الموسم الفني لدار الأوبرا، وكذلك النشاط السنوي لهيئة قصور الثقافة في الأقاليم.

ونوهت إلى إقامة العديد من الأنشطة الفنية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لاكتشاف المواهب، وكذلك مع التعليم العالي في إطار البروتوكول الموقع مع الوزارات التعليمية؛ لاكتشاف المواهب في مجالات الإخراج والتمثيل وتخصصات المسرح.