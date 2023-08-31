لاعب ريال مدريد على أعتاب الكالتشيو

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اقترب أحد لاعبي ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نادي فروسينوني الإيطالي سيضم البرازيلي رينير جيسوس لاعب وسط ريال مدريد.

وأضافت أن رينير سينضم لصفوف فروسينوني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان رينير جيسوس البالغ من العمر 21 عاما، قريبا من تعزيز صفوف جيرونا، لكن الأخير تراجع عن إتمام الصفقة بعد ضم بابلو توري لاعب برشلونة.

ولا يحظى اللاعب البرازيلي بثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لم يستدعه للفترة التحضيرية، وظل يتدرب وحيدا في مدريد.

يذكر أن رينير انضم لصفوف ريال مدريد قبل 3 سنوات مقابل 30 مليون يورو، ولعب على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند وجيرونا.