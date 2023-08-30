لندن: روسيا تدين نحو 100 جندي أسبوعيا لرفضهم المشاركة في القتال

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاربعاء، بأنه في 25 من أغسطس الجاري، قضت محكمة عسكرية على جنديين روسيين، بالخدمة لمدة عامين على الأقل في مستعمرة عقابية، بسبب رفضهما الانصياع لأوامر العودة إلى الجبهة في أوكرانيا.

وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في 18 من يوليو الماضي، أفادت منصة "ميديازونا" الاخبارية، بأن روسيا تدين ما يقرب من 100 جندي أسبوعيا لرفضهم المشاركة في القتال. وفي حال استمر هذا الاتجاه، فسيكون هناك ما يقرب من 5200 حالة إدانة سنويا بسبب رفض المشاركة في القتال.

ويدل ارتفاع معدل الإدانات على سوء الحالة المعنوية في صفوف الجيش الروسي، وإحجام بعض عناصره عن القتال.

وجاء في التقييم أنه من المحتمل أن يعكس رفض القتال نقص التدريب والتحفيز وحالات التوتر الشديد التي تواجهها القوات الروسية على طول خط المواجهة الأوكراني بأكمله.

وعلى الرغم من أن بعض الجنود رفضوا القتال، وأن معدلات التناقص مازالت مرتفعة، فمن المرجح أن تقلل روسيا من خسائرها من خلال إرسال عدد كبير من الجنود غير المدربين جيدا إلى الخطوط الأمامية.