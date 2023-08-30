صيادون فنلنديون: خطة المفوضية الأوروبية المقترحة لصيد الرنجة ضربة قاتلة لصيد الأسماك

تمثل الحصة المقترحة من المفوضية الأوروبية لصيد سمك الرنجة لعام 2024، في بحر البلطيق، ضربة قاتلة لصيد الأسماك في مياه فنلندا، طبقا لصيادين في الدولة الواقعة أقصى شمال الاتحاد الأوروبي.

وتنص الخطة التي قدمتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع، على السماح فقط بالصيد العرضي لسمك الرنحة في وسط منطقة البلطيق، وما تعرف بـ"الرنجة البوثنية" إلى جانب أسماك أخرى، وستنهي أي صيد مستهدف لهذه الأنواع من الأسماك. وأشارت إلى ضعف مخزوناتها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت رابطة الصناعة "إس.إيه.كيه.إل" في بيان أمس الثلاثاء: "إذا تم تنفيذها، فإن اقتراح المفوضية يعني نهاية الغالبية العظمى من الصيد التجاري في فنلندا".

وأضافت: "يمثل سمك الرنجة 90% من الصيد في مياه فنلندا".

ولم تحدد حكومة فنلندا موقفها، حيث من المقرر أن يتخذ وزراء الزراعة ومصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي، قرارا نهائيا بشأن الحصص عندما يجتمعون لمدة يومين ، اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل.