روسيا: تدمير العديد من الزوارق السريعة الأوكرانية في البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع في موسكو، إن طائرات مقاتلة روسية دمرت العديد من الزوارق السريعة الأوكرانية وأطقمها في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي -24 دمرت زورقا سادسا في منطقة جزيرة سنيك (الثعبان) خلال يوم.

وفي الصباح، أعلن الجيش الروسي أن طائرة سوخوي -30 دمرت زورقا أوكرانيا.

وبعد وقت قصير، تردد أن طائرة تابعة للبحرية من أسطول البحر الأسود قد دمرت أربعة زوارق حربية أوكرانية في البحر.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، في ساعة متأخرة ليلة أمس أنه كان هناك ما يصل إلى 50 فردا من القوات الخاصة الأوكرانية على متن الزوارق.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من المعلومات الروسية.