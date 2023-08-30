الأمن الإيراني: ضبط خلايا إرهابية – صهيونية في 4 محافظات

تمكنت وزارة الأمن الإيرانية، بالتعاون مع قوات استخباراتية بالحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، من استهداف خلايا إرهابية تابعة لشبكة إرهابية – صهيونية واسعة، في 4 محافظات داخل البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى بيانين اثنين كانت أصدرتهما في 24 يوليو و18 أغسطس الجاري، بشأن الكشف عن شبكة إرهابية – صهيونية واسعة في عدد من المحافظات الإيرانية والقبض على 14 عنصرا إرهابيا، وضبط 43 قنبلة فتاكة جاهزة للتفجير.

وأضافت الوزارة، أنه على امتداد عمليات التحقيق والرصد الاستخباراتي، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات لدى الحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي، تم كشف واستهداف خلايا أخرى تابعة لذات الشبكة الإرهابية، في 4 محافظات أخرى بالبلاد.