هيئة صحية أوروبية: تسجيل 134 حالة إصابة بالسالمونيلا مرتبطة بلحوم الدجاج

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سجل مسئولو الصحة بالاتحاد الأوروبي، ما لا يقل 134 حالة إصابة بمرض السالمونيلا والتي يعتقدون أنها مرتبطة بلحوم دجاج مصاب.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في ستوكهولم اليوم الأربعاء إنه تم رصد حالات السالمونيلا في 10 دول بالاتحاد الأوروبي والنرويج. وفي النمسا، لقي شخص حتفه.

وتم الإبلاغ عن معظم الحالات خلال الفترة بين يناير، وأغسطس 2023.

وأشارت مقابلات مع مرضى في النمسا والدنمارك إلى أن العدوى بالسالمونيلا قد تكون مرتبطة باستهلاك لحوم الدجاج.

وتشتبه السلطات النمساوية في تسبب كباب الدجاج البولندي في عدة حالات إصابة بالسالمونيلا عبر أوروبا.

وذكرت وكالة الصحة وأمن الغذاء النمساوية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعقبت 27 حالة سالمونيلا بين فبراير ويوليو في النمسا ودول أوروبية أخرى ليتبين ارتباطها بهذا الدجاج.

وتعقبت الوكالة النمساوية مصدر العدوى، مما جعلهم يوقنون بأن المصابين بالعدوى تناولوا كباب الدجاج قبل إصابتهم في مطاعم استخدمت جميعها أسياخا من بولندا.

وبحسب بيانات نظام الاتحاد الأوروبي السريع للغذاء والأعلاف، أخطرت بولندا دولا أوروبية أخرى تسع مرات بشأن كباب الدجاج الملوث بين مارس وأبريل.