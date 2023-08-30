التأمين الصحي بالغربية: إنهاء مشكلة الصيدلانية ولا صحة لمحاولتها الانتحار

نفى الدكتور سيد جلال وكيل وزارة التأمين الصحي بمحافظة الغربية، ما أثير عن محاولة صيدلانية الانتحار لتضررها من قرار نقلها.

وقال "جلال"، إن الأمر شابه سوء تفاهم بين الصيدلانية والفرع في الغربية، حيث نقلت بترقية وهو ما رفصته وتظلمت منه، وتم الانتقال إليها وإقناعها بالامتثال للأمر؛ لأنه صادر لصالحها لمعرفة الفرع بجهودها وإتقانها لعملها.

وأشار إلى إن الصيدلانية اعتذرت لمدير الفرع، وقدمت شكرا لرئيس الهيئة وهو نفس الأمر الذي فعله نقيب الصيادلة بالمحافظة، مؤكدا أن العمل بالفرع يجري وفق ضوابط ولوائح وقوانين لا يستطيع أحد أن يتخطاها ولم يحدث التعسف مع موظف أو طبيب لالتزام الجميع بتلك الضوابط.

واختتم رئيس الفرع تصريحاته، بأنه يتعامل مع الجميع من منطلق الأسرة الواحدة، وهذا ما جعل التأمين الصحي بالغربية يحقق تقدما وإنجازات غير مسبوقة.