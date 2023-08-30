تامينو حفيد محرم فؤاد يختتم جولة ألبومه العالمية بحفل في القاهرة

كشف الموسيقي تامينو، حفيد المغني الراحل محرم فؤاد، عن عودته للقاهرة بحفل غنائي، سيشهد ختام الجولة الموسيقية العالمية لألبومه الأخير "سحر - sahar"، يوم 22 سبتمبر المقبل، معبرا عن سعادته وحماسه لهذا الحفل معلقا: "العودة للوطن.. أتطلع للعزف هناك مرة أخرى".

ونشر تامينو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بوستر حفله بالقاهرة، وعلق عليه: "ستلعب جولة سحر مشهدها الأخير في القاهرة، مصر في 22 سبتمبر".

وتابع: "منذ حفلنا الأول في مصر منذ عامين ونحن نتطلع إلى العزف هناك مرة أخرى.. لقد شعرت حقا وكأنها العودة للوطن.. لقد عمل فريقي بجد لتحقيق ذلك، وأنا سعيد للغاية لأن النجوم اتحدت أخيرا".

تامينو هو موسيقي بلجيكي، إسمه بالكامل تامينو أمير محرم فؤاد، وهو حفيد المغني الراحل محرم فؤاد، وأصدر ألبومه الغنائي "Sahar" في شهر سبتمبر عام 2022، وتميز الألبوم بتنوعه الموسيقى ما بين موسيقى البوب والشعبي.