الحزب الحاكم في اليابان يدعو إلى تمديد دعم البنزين حتى نهاية العام

من المقرر أن يدعو الحزب الحاكم في اليابان إلى مزيد من التمديد لدعم البنزين، حتى نهاية العام لتخفيف التأثير الناجم عن التضخم على الأسر، حسب مسودة مقترحات اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء، فقد ارتفع سعر البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 185.6 ين، للتر الوحد، حتى مع الدعم الحالي.

وأشارت المسودة إلى أن أسعار البنزين يتعين أن تنخفض إلى مستوى يشعر فيه المستهلكون حقا بعبء أقل.

ومن المقرر أن ينقضي دعم الوقود، الذي اقترحته حكومة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لأول مرة، في يناير 2022، حاليا في نهاية سبتمبر المقبل.

ومع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه، دعا كيشيدا إلى طرح مقترحات الدعم من جانب حزبه "الديمقراطي الليبرالي، بحلول نهاية أغسطس، ومناقشة المزيد من الإجراءات الاقتصادية الشهر المقبل.