يحل الفنان هاني عادل ضيفًا على حفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس، على مسرح أوبرا جامعة مصر، في التاسعة مساءً اليوم.

ويطل هاني عادل على جمهور كايرو ستيبس بإطلالة غنائية غير معتادة، عبر غنائه قصيدة من قصائد الإمام الشافعي على طريقة موسيقى الفرقة العالمية، في أول دويتو غنائي يجمع بينهما، كما يشارك في تأدية واحدة من أشهر مقطوعات كايرو ستيبس.

وتعيد كايرو ستيبس إحياء مشروعها الموسيقي الشهير "المولد والميلاد" الذي تمزج خلاله بين روائع الموسيقى الصوفية والترانيم في توليفة من موسيقى الجاز العالمية والإيقاعات الشرقية، وذلك بعد غياب مايزيد عن خمس سنوات منذ آخر حفلات "المولد والميلاد" في مصر.

وينضم هاني عادل لتوليفة مفاجآت غنائية في حفل كايرو ستيبس بضيافة المنشد والمطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس لتقديم القصائد الصوفية، بجانب المرنمين مونيكا جورج وبيتر غطاس في تقديم الترانيم المسيحية وبقيادة موسيقية للمايسترو رامي عطالله، مع العرض الحي الأول لمشروع كايرو ستيبس الموسيقي الجديد "روائع الإمام الشافعي".

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى عالم موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.