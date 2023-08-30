الرئيس العراقي: تقديم مقترحات إلى تركيا تتعلق بالحصص المائية

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، تركيا إلى تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم المبعوث الخاص الدائم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق لشئون المياه فيصل إيراوغلو، "ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك في ملف المياه".

وقال إن الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في عموم البلاد.

وأضاف أن العالم أجمع، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر، والعراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص فضلا عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج التي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة خاصة، وأن منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار.

وذكر الرئيس العراقي، أن "العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية".

وقال إن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وإن المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية أو مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها.

بدوره، أكد إيراوغلو أن تركيا تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان يركز "على أهمية إيلاء إهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه" .

وحسب بيان للرئاسة العراقية، قدم الوفد التركي تقريرا مفصلا للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق في موضوع مواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري.

وطبقا للبيان، جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة وبما يحقق مصالح البلدين.