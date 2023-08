بث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة تُظهر احتفالات شعبية في الجابون، في أعقاب إعلان مجموعة من السيطرة على السلطة.

وبيّنت اللقطات، حشودا شعبية في الشوارع في مشهد يبدو أنه احتفالٌ بسيطرة العسكريين على السلطة وإلغاء نتيجة الانتخابات.

وشوهد المتظاهرون في الجابون، من فئات عمرية مختلفة، وهم يحملون علم بلدهم، فيما شوهد بعضهم وهم يحتضنون بعضهم البعض.

Huge rally in 🇬🇦 Gabon in support of the military coup pic.twitter.com/L3Ht5gTabo

كما أظهرت لقطات مصورة، عددا من المواطنين في الجابون، وهم يوجهون التحية للجيش أثناء عبور عربات عسكرية في أحد الشوارع.

The people of 🇬🇦 Gabon are in the streets showing their support for the military coup pic.twitter.com/y5W9wl8akp