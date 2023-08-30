أعرب الفنان هشام عباس عن سعادته البالغة بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، متابعا: "بحب المشاركة في مهرجان القلعة، وبيكون عندي إحساس جميل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، قائلا: "لدي جمهور خاص بي يأتون مهرجان القلعة للاستماع لي"، موضحًا أن مهرجان القلعة الأقرب له.

وعلق على مشاركته للفنانة سيمون الحفل، قائلًا: "سيمون كانت رائعة.. وإحنا كنا في شركة إنتاج واحدة.. وهي صديقة عزيزة وكانت متألقة على المسرح".

وأوضح أن ابنه حضر الحفل مع زملائه، متابعا: "ابني عملي مفاجأة وجالي الحفلة مع أصحابه وكان شعور رائع".

وأبدى أمنياته باطلاق العديد من المهرجانات والفعاليات التي تجمع الفنون المختلفة.

ويذكر أن قدم الفنان هشام عباس حفل أمس الاثنين، والذي أقيم ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في الدورة الـ31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وقدم باقة من أفضل أغانيه مع تفاعل الجمهور معه، منها متبطليش، السهر والانبساط، وانا وانا، قول عليا مجنون، شوفي، عيني، ميدلي ليالي الشوق - فين وفين - سامع قلبي، زمان وانا صغير، جوه عيونى، يا حالولو، كام مرة، ميدلى ساعة لقلبك.