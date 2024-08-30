علي بدرخان رئیسا شرفيا للملتقى الأول للأفلام الكردية في بغداد

أعلنت إدارة ملتقى الأفلام الكردية ببغداد، اختيار المخرج علي بدرخان رئيسا شرفيا للدورة الأولى للملتقى المفترض إقامته الشهر المقبل.

ورغم قلة الأعمال الفنية التي أخرجها علي بدرخان، وعددها 17 فيلما، إلا أنه نجح أن يكون صاحب بصمة مميزة في الإخراج السينمائي، وله العديد من الأعمال الناجحة منها "الكرنك"، و"شفيقة ومتولي"، و"أهل القمة" و"الراعي والنساء"، وآخر عمل قام بإخراجه فيلم " الرغبة" عام 2002، بطولة نادية الجندي وإلهام شاهين.

التحق علي بدرخان بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين. أخرج أول فيلم طويل له والذي حمل اسم (الحب الذي كان) في عام 1973، وتولى رئاسة العديد من لجان التحكيم، وتم اختياره رئيسا شرفيا لمهرجان العودة السينمائي الدولي.