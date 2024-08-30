محافظ القليوبية يشهد توزيع أجهزة كهربائية للعرايس بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتسليم عدد من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات التجهيز لعدد 20 عروسًا، مقدمة من مجموعة كريازي وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة. تضمنت الأجهزة (ثلاجة وغسالة) لكل عروس من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في مدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة، وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن زواجًا مباركًا مليئًا بالسعادة والتوفيق في حياتهن المقبلة. أشار إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين. وأكد على أهمية مشاركة المجتمع المدني، ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية، مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية. وأشاد بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة، والذي شهد تناميًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ الشكر لمجموعة شركات كريازي ولكل من ساهم في تجهيز الفتيات، مشيرًا إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواة صالحة في بناء المجتمع، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما قدم الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهن وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهن، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على المصريين، فهم دائمًا يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.