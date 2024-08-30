الاتحاد الأوروبي يرفع هدف تدريب الجنود الأوكرانيين إلى 75 ألفا

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل اليوم الجمعة، إن وزراء دفاع التكتل وافقوا على رفع هدف تدريب الجنود الأوكرانيين إلى 75 ألفا بحلول نهاية العام.

واجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث العملية الجارية لتدريب الجنود الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم ضد الغزو الروسي الشامل.

ووصف بوريل، في مؤتمر صحفي، جهود التدريب بأنها "أنجح مهمة تدريبية قام بها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

ويجري التدريب حاليا في ألمانيا وبولندا.

وقال بوريل إن التكتل درب الآن 60 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية صيف عام 2024.

وهدف التدريب الجديد هو زيادة قدرها 15 ألف جندي.

كما بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي تمديد البعثة حتى عام 2026 ، لكنهم لم يتخذوا قرارا حتى الآن.

ونوقشت أيضا خطة لنقل بعض عمليات التدريب التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي داخل أوكرانيا لكن بوريل قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على القيام بذلك.

وأوضح بوريل أنه تقرر أن يكون التدريب بدلا من ذلك، "أقرب ما يمكن إلى أوكرانيا ولكن ليس في الأراضي الأوكرانية".

وأضاف أن فريقا صغيرا من المسؤولين "معظمهم من العسكريين" سينسق التدريب من كييف.

وأشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم من ليتوانيا إلى أنه يؤيد تدريب جنود أوكرانيين في أوكرانيا. ويشعر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، بالقلق من تلك الخطوة.

وقال وزير الدفاع في استونيا، هانو بيفكور إنه يؤيد الفكرة.

يشار إلى أنه نظرا لأن الاجتماع غير رسمي، فهذا يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية.

وستجري أيضا مناقشة الشروط التي تم وضعها على الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا لمنع استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا.

وقال بيفكور إن مثل هذه القيود المفروضة على أوكرانيا تشبه القتال "بيد واحدة فقط". وقال بوريل إن المخاوف من أن رفع مثل هذه الشروط سيعني الدخول في حرب مع روسيا، تعد "سخيفة".