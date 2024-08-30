أطلق الفنان عصام النجار أحدث أعماله الغنائية "يا ليل"، بشكل فيديو كليب مصور بالتعاون مع Universal Arabic Music.

يقدم عصام النجار في أغنية "يا ليل" توليفة بوب إيقاعية من كلماته بالتعاون مع محمد شفعي، وتم تنفيذ الإنتاج الموسيقي للعمل من قِبل عصام النجار وMassari وJae Green وAdium. وتم تصوير كليب الأغنية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت إدارة المخرج Spaced Visuals.

وكشف عصام النجار كواليس الأغنية قائلًا: "يا ليل تعكس مشاعر الغربة والحنين التي أشعر بها بعيدًا عن عائلتي ووطني. وبصفتي مواطنًا عربيًا، أنا على يقين أن هناك عددًا كبيرًا من أهل بلدي، خاصة أولئك الذين تركوا منازلهم وتشرّدوا أو يعيشون بعيدًا عن الوطن، سيشعرون بعمق مشاعر الحنين والفراق التي أجسّدها في أغنية "يا ليل".

وأضاف النجار: "كوني فلسطيني الأصل، أشعر بشوق ونقص كبير، خاصة أنني لم أزر يوماً بلدي الأم. وأتخيل مقابل المشاعر القوية التي أكنّها لبلد لم أدخله، مشاعر من غادر بلده وحُرم من العودة".

وختم عصام النجار بالقول: "هذه الأغنية هي انعكاس لكل الصراعات العاطفية والإنسانية التي عشتها ولرغبتي الكبيرة في العودة إلى وطني الأم. أردت من خلال "يا ليل" أن أشارك تجربتي علنًا وأطمئن كل شخص بعيد عن أهله وأرضه أنه ليس وحيدًا. وأتمنى أن تبث هذه الأغنية الراحة والإيجابية وتذكرنا جميعًا أنه حتى في لحظات وحدتنا وبُعدنا، هناك دائمًا أمل في اللقاء والعودة إلى الدفء الذي نحتاجه. فنحن نتشارك هذه التجارب معًا ويمكننا أن نجد الراحة والقوة في رحلتنا".