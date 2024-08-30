أول تعليق من مدرب ليفربول على مواجهة ريال مدريد

علق آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي على المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد أمس الخميس، بمشاركة 36 فريقًا على رأسهم ليفربول.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ ليفربول أول شيء يجب قوله هو أن هذه قرعة صعبة للغاية ولكنها مثيرة للغاية والأهم من أي شيء أننا جزء منها، مما يعني أن هناك الكثير لنتطلع إليه والكثير من العمل الذي يتعين القيام به«.

وتابع في تصريحاته «سيكون هناك الكثير من التركيز على المباراة ضد ريال مدريد في آنفيلد، وبحق لأنهم حامل اللقب، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من الجودة بين خصومنا الآخرين، لذا سنوزع انتباهنا بالتساوي ونتعامل مع كل مباراة كما تأتي».

وأضاف «في الوقت الحالي، سنتطلع إلى الأمام، وكما قلت، سنواصل العمل لأن هناك الكثير من المباريات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، والطريقة الوحيدة للتعامل مع كل مباراة هي خوضها واحدة تلو الأخرى».