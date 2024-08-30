قطاع التدريب بالداخلية ينظم ورشة العمل الأولى بالاشتراك مع هيئة جودة التعليم

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، ورشة العمل الأولى بمقر القطاع بحضور قيادات أمنية بالقطاع، والدكتور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبعض ممثلى الهيئة.

بدأت الورشة بكلمة ترحيب بالحضور بالإضافة إلى تحديد أطر تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين وأهمية اتباع المنهجية العلمية في تطبيقات معايير الجودة وخاصة في مجال التدريب الشرطي، وأثر ذلك في تطوير المنظومة التدريبية واعتماد المناهج التعليمية والتدريبية للمؤسسات الشرطية لمواكبة التطور العالمي وتولي الريادة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التدريب الشرطي.

كما أعرب الدكتور رئيس الهيئة خلال كلمته عن سعادته بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع التدريب، موضحا أوجه الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة في إطار بروتوكول التعاون المبرم.

كما شهدت فعاليات الورشة عرض فيلم تسجيلي لمهام ومسئوليات قطاع التدريب والمعاهد والمنشآت التدريبية التابعة له وأثر تطبيقات معايير الجودة بها، كما تم استعراض رؤية القطاع لأهم الموضوعات المطروحة للمناقشة وفقا لعدد من المحاور على النحو الآتي (عقد الفرق التدريبية وتبادل الخبرات بين الطرفين – تطبيق معايير الجودة على المناهج التدريبية والتعليمية لمعاهد القطاع – أوجه الدعم الفني من الهيئة لمراجعة ملفات التقييم الذاتي للمعاهد التدريبية المتميزة – عقد لقاءات بصفة مستمرة بين كلا الطرفين).

وفي ختام فاعليات ورشة العمل تم التوجيه باستمرار التعاون بين الجانبين ووضع الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور المشار إليها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية وتبني مفاهيم ومعايير جودة التدريب الشرطي، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك المبرم بين قطاع التدريب والهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد.