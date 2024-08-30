مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يُكرم حسين فهمي في دورته الخامسة

يكرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الخامسة المقرر إقامتها من 6 إلى 13 سبتمبر المقبل.

سيتم تكريمه بمنحه جائزة الإبداع الخاصة، تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن، ومساهماته الكبيرة في صناعة السينما المصرية والعربية.

كما ستُقام "ماستر كلاس" للفنان حسين فهمي على هامش فعاليات المهرجان، حيث سيتحدث خلالها عن أهم ملامح تجربته الإبداعية ومشواره الفني ورؤيته لمستقبل السينما العربية.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم حسين فهمي يعكس تقديرها لشخصية سينمائية ساهمت بشكل كبير في الفن العربي، مشيرة إلى أن تكريمه يأتي ضمن جهود المهرجان للاحتفاء بالفنانين الذين يقدمون إسهامات كبيرة في صناعة السينما.

من جانبه، عبر حسين فهمي عن سعادته بهذا التكريم، مشيدًا بتطور الحركة السينمائية في المغرب، وأعرب عن تطلعه للقاء جمهور المدينة والتحدث معهم عن مسيرته السينمائية.

وأضاف أنه يعتز بالدور الذي قدمه في المغرب، حيث صور عددًا من الأفلام هناك، مثل فيلم "دمى ودموعي وابتسامتي".

حسين فهمي يمتلك مسيرة فنية كبيرة تشمل أكثر من مائتي عمل بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وقد عمل مع كبار مخرجي السينما المصرية مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ وهنري بركات ومحمد خان وشريف عرفة.

كما شغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترتين، الأولى بين 1998 و2001، والثانية منذ 2022 وحتى اليوم.