قافلة سكانية بقرية أبو الشقاف في حوش عيسى بالتنسيق مع جامعة دمنهور

نظمت وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، قافلة سكانية في قرية أبو الشقاف التابعة لمركز حوش عيسى.

وشملت القافلة الكشف المجاني على 321 حالة بمختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، ووسائل تنظيم الأسرة. كما تم تقديم خدمات قياس الضغط والسكر لـ 90 مواطنًا، وإجراء تحاليل الدم لـ 66 حالة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت القافلة خدمات بيطرية مجانية شملت رش وعلاج جماعي لعدد 255 رأسًا من الماشية، وتقديم رعاية تناسلية لعدد 35 حالة باطنة. كما تم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لـ 70 من أهالي القرية، فضلاً عن تسليم وزراعة 100 شجرة مثمرة مقدمة من كلية الزراعة بجامعة دمنهور.