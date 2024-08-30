 قافلة سكانية بقرية أبو الشقاف في حوش عيسى بالتنسيق مع جامعة دمنهور - بوابة الشروق
الجمعة 30 أغسطس 2024 2:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قافلة سكانية بقرية أبو الشقاف في حوش عيسى بالتنسيق مع جامعة دمنهور

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:32 م

نظمت وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، قافلة سكانية في قرية أبو الشقاف التابعة لمركز حوش عيسى.

وشملت القافلة الكشف المجاني على 321 حالة بمختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، ووسائل تنظيم الأسرة. كما تم تقديم خدمات قياس الضغط والسكر لـ 90 مواطنًا، وإجراء تحاليل الدم لـ 66 حالة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت القافلة خدمات بيطرية مجانية شملت رش وعلاج جماعي لعدد 255 رأسًا من الماشية، وتقديم رعاية تناسلية لعدد 35 حالة باطنة. كما تم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لـ 70 من أهالي القرية، فضلاً عن تسليم وزراعة 100 شجرة مثمرة مقدمة من كلية الزراعة بجامعة دمنهور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك