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محافظة شمال سيناء تعلن عن منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:11 ص

أعلنت محافظة شمال سيناء عن منح دراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة.

وحددت المحافظة شروط الحصول على المنحة، وأهمها الحصول على شهادات المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس شمال سيناء، وتقديم المستندات المؤكدة لذلك إلى مركز المعلومات في الديوان العام ابتداءً من الأحد القادم وحتى الثلاثاء.

كما اشترطت أن يكون الطالب المتقدم غير مرشح لكليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة الحكومية.

تم تخصيص 15 منحة في كلية طب الأسنان بفرع العريش بحد أدنى 73%، و15 منحة في كلية الصيدلة بفرع العريش بحد أدنى 68%، ومنحة واحدة في العلاج الطبيعي بفرع القنطرة بحد أدنى 72%.

كما تم تخصيص 21 منحة في كلية الهندسة بفرع العريش بحد أدنى 65%، و21 منحة في كلية تكنولوجيا المعلومات بفرع العريش لشعبة الرياضيات بحد أدنى 60%.

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