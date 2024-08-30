النصر يوافق على رحيل هداف الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موافقة إدارة النصر على رحيل مدافعه عبدالإله العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» بأن نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى ناد آخر يسعيان للتعاقد مع المدافع السعودي، حيث يهتم العميد بضم العمري بعد رفض نايف أكرد، مدافع وست هام، عرضًا رسميًا من العميد لضم النجم المغربي.

في سياق متصل، تقدم اتحاد جدة بعرض رسمي إلى وست هام للاعب المغربي بنظام الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء بقيمة 20 مليون يورو.

نايف أكرد، الذي انضم إلى وست هام من رين الفرنسي في صيف 2022 مقابل 30 مليون إسترليني، يُعد أحد أعمدة الفريق اللندني، حيث شارك في 58 مباراة خلال المواسم الأخيرة وسجل 4 أهداف على مدى تلك الفترة.