 النصر يوافق على رحيل هداف الاتحاد السعودي - بوابة الشروق
الجمعة 30 أغسطس 2024 10:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

النصر يوافق على رحيل هداف الاتحاد السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 9:52 م

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موافقة إدارة النصر على رحيل مدافعه عبدالإله العمري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» بأن نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى ناد آخر يسعيان للتعاقد مع المدافع السعودي، حيث يهتم العميد بضم العمري بعد رفض نايف أكرد، مدافع وست هام، عرضًا رسميًا من العميد لضم النجم المغربي.

في سياق متصل، تقدم اتحاد جدة بعرض رسمي إلى وست هام للاعب المغربي بنظام الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع إمكانية الشراء بقيمة 20 مليون يورو.

نايف أكرد، الذي انضم إلى وست هام من رين الفرنسي في صيف 2022 مقابل 30 مليون إسترليني، يُعد أحد أعمدة الفريق اللندني، حيث شارك في 58 مباراة خلال المواسم الأخيرة وسجل 4 أهداف على مدى تلك الفترة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك