متحف نجيب محفوظ يفتح أبوابه للجمهور بالمجان في ذكرى رحيل أديب نوبل

ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، الذي رحل عن دنيانا في الثلاثين من أغسطس 2006، فتح متحف "نجيب محفوظ" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش أبوابه بالمجان اليوم حيث شهد المتحف إقامة عدد من الفعاليات الثقافية بتلك المناسبة.

وفي سياق متصل، زار المتحف خلال الأيام الماضية مجموعات من طلبة الثانوية العامة والجامعات المصرية "حيث جاءت الزيارة ضمن مبادرة للتفاعل مع المناطق التاريخية والأثرية بالقاهرة.

واستغرقت الزيارة أكثر من ساعة، تجول خلالها الطلاب في مختلف قاعات المتحف، منها: قاعة المقتنيات الشخصية للأديب الراحل، والتي تضم شهادات وأوسمة حصل عليها الأديب، خاصة "قلادة النيل"، كما زاروا "قاعة نوبل"، والتي تستعرض تاريخ الجائزة العالمية، والفائزين بها في الآداب.

كما شملت الجولة "قاعة المكتبة الشخصية" التي تحتوي على مكتبه ومئات الكتب التي جمعها وقرأها أديب نوبل منذ الثلاثينيات، إلى جانب مكتبة تضم الطبعات المختلفة لأعماله، كما أمضوا وقتا طويلا في "قاعة السينما" التي تعرض أفلاما مأخوذة من رواياته، وزاروا "قاعة الأفلام" التسجيلية التي تسلط الضوء على سيرته منذ نشأته في حي الحسين، وتعكس تأثير البيئة المحيطة على إبداعاته.

واستمع الطلبة إلى شرح مبسط من الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على المتحف، والذي تحدث عن القيمة الأدبية والفكرية للأديب نجيب محفوظ، والمراحل المختلفة في حياته الوظيفية والإبداعية التي أهلته لنيل "جائزة نوبل في الآداب"، وتأثيرها العميق على الثقافة العربية.

تأتي الزيارة ضمن مجموعة الزيارات المجانية التي يستقبلها "متحف نجيب محفوظ"، والمقررة خلال الفترة من الجمعة 22 إلى السبت 31 أغسطس الجاري.