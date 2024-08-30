ألمانيا تدعو الصين للإفراج عن محامي حقوقي بارز وزوجته

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انتقدت السفيرة الألمانية لدى الصين باتريشيا فلور اليوم الجمعة، القيود المفروضة على حضور محاكمة محام حقوقي بارز، داعية إلى الإفراج عنه.

ومثل يو ون شنج وزوجته شو يان هذا الأسبوع، أمام محكمة في مدينة سوتشو الشرقية الواقعة قرب مدينة شنغهاي.

واعتقل يو وشو في بكين في أبريل عام 2023 أثناء توجههما لحضور اجتماع في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الصين.

وفي بداية الأمر، تم توجيه اتهام للزوجين بارتكاب جريمة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وهي مزاعم قال النقاد إن السلطات الصينية كثيرا ما تستخدمها لإسكات منتقديها.

وأفادت آخر التقارير بأن محكمة سوتشو وجهت لهما اتهاما بتعريض أمن الدولة للخطر.

ودعا الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر إلى الإفراج عنهما، وهو مطلب رددته السفيرة الألمانية مجددا.

وكتبت السفيرة في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس ،:"ندعو إلى الإفراج عن يو ون شنج وشو يان وأيضا إلى إنهاء كل أشكال الضغط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "تتابع ألمانيا وفرنسا عن كثب المحاكمات، ونأسف لمنع ممثلي البعثتين الدبلوماسيتين الألمانية والفرنسية وغيرهما من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الصين من دخول قاعة المحكمة".

يشار إلى أن يو تولى قضايا حساسة سياسيا فضلا عن انتقاده للحزب الشيوعي الحاكم. وقد اعتقلته السلطات الصينية في عدة مناسبات.