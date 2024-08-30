الوادي الجديد تشدد الرقابة وتفرض التحفظ على معدات الشركات الزراعية المخالفة في مركز الداخلة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن استمرار تنفيذ الحملات الموسعة على المشروعات الزراعية المتقاعسة والمخالفة لشروط المبادرات الزراعية في مركز الداخلة.

وتشمل هذه الحملات متابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها على مساحة 7800 فدان، حيث تم التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة.

وأشار الزملوط إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، واستمرارًا لخطة المحافظة لإنذار المتقاعسين عن السداد من المستثمرين الأفراد والشركات، بعد الإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات وتقسيطها، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.

وأضاف الزملوط أن المحافظة تهيب بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، حرصًا على سلامة الزراعات وتجنب إدراج أراضي الشركات أو الأفراد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 23 من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.