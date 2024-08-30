محافظ الغربية: معارض أهلاً مدارس في جميع المراكز لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

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تسعى محافظة الغربية لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا للعام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم معارض "أهلاً مدارس" في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل على تجهيز معارض "أهلاً مدارس" في كافة المدن والمراكز والقرى، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة.

تشمل المعارض الأدوات المكتبية، والملابس المدرسية "اليونيفورم"، والأحذية، والحقائب، والملابس الرياضية.

وأشار الجندي إلى أن المعارض ستُفتتح قريبًا في عدة مواقع منها: معرض بأرض البوريفاج بطنطا، وآخر بمنطقة سيجر بطنطا، ومعرض بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وشارع الجيش بمركز قطور، وشارع 23 يوليو بمركز بسيون، وميدان النحاس بمركز سمنود، ومعرض بالسنطة، وشارع الكورنيش بزفتى.

وأضاف أن هناك أيضًا معارض تقيمها الأحزاب والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة، لضمان توافر المستلزمات المدرسية وتقديمها بأسعار مخفضة للجميع.